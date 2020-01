Una joven pareja de la localidad de Victoria, en Canadá, recibió la sorpresa de su vida mientras disfrutaban de un día de campo y caminata por Año Nuevo. Iliya Pavlovic y Asymina Kantorowicz acababan de terminar de hacer un picnic en el Parque Regional de la isla de Vancouver el último miércoles cuando comenzaron a tomarse fotos con su selfie stick aprovechando el paisaje natural.

“Notamos que una pareja estaba cerca y tenían dos perros, uno de los cuales se nos acercaba”, dijo Kantorowicz a CTV News Vancouver Island. Estaban revisando las fotos que acababan de tomar con su selfie stick cuando una mujer se les acercó: “Ella comenzó a preguntar si deseábamos que nos tome una foto”, contó el protagonista de la historia. “Dijimos que sí. No vi quién era ella en ese momento”.

“Pensé que parecía familiar, pero no pensé que en realidad podría ser ella”, añadió Kantorowicz. Pero a los pocos instantes la mujer reconoció a la mujer que les ofreció tomarles una foto, no era otra que la duquesa de Sussex, Meghan Markle. “Me congelé. En realidad no podía creer quién era. Luego miré hacia un lado y fue cuando me di cuenta de que el Príncipe Enrique estaba parado allí”, explicó Kantorowicz.

Markle tomó tres fotos a la pareja. La mujer describió a la duquesa de Sussex como “superamigable” y apreció que se haya ofrecido para ayudarles. "Me devolvió el teléfono y dijo: ‘¡Feliz año nuevo!’ y dijimos: “¡Gracias y feliz año nuevo!”, señaló Kantorowicz. La particular historia es viral en Facebook .

“Luego nos volvimos a reír y dijimos: ‘¿Eso acaba de suceder?’ Todavía no puedo creerlo. Se siente como un sueño”, añadió. No es la primera vez que la pareja real es vista caminando en Horth Hill durante las vacaciones. Desde antes de Navidad, los residentes de la isla de Vancouver han informado de encuentros con el duque y la duquesa en los senderos de la zona.