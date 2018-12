Payaso 'Jaboncito' lanzó campaña para que no suene más reggaetón en fiestas infantiles | FOTOS

En Facebook se viralizó el pedido del payaso peruano José Gonzales Galván, más conocido como 'Jaboncito', quien lanzó una campaña para que no suene más reggaetón en las fiestas infantiles.

En la imagen de su cuenta de Facebook 'Jaboncito' compartió una imagen con un mensaje: "Que regrese Hi 5, Barney, Yola ...y toda esa gente que si sabe de musica infantil. No corrompamos la inocencia de los pequeños".



Asimismo, en la foto de Facebook 'Payasito', quien aparece sosteniendo un cartel, agregó: "¡Basta ya! ¡De reggaetón en los cumpleaños infantiles! El lenguaje no está bien, el baile es obsceno, ¡no es inocente! No es gracioso, no es divertido, no son chicos... CÓRTENLA".



En entrevista con Publimetro por su foto en Facebook, 'Jaboncito' contó cómo hace para eliminar el reggaetón de sus shows.



“Usualmente no les digo que no pondré reggaetón, ellos solo esperan ver un buen trabajo y que todos la pasen bien. Por otro lado, con los pequeños intento distraer su mente, hacerlos olvidar que el reguetón o canciones de alto calibre existen. Es como cuando un niño quiere una paleta, pero le hace mal para los dientes, uno intenta distraerlo con algunas otras actividades, manualidades, dibujitos, u otra cosa mas nutritiva”, dijo 'Jaboncito' sobre su imagen en Facebook.



'Jaboncito' también dijo que le "entristecía" cuando los padres cantan reggaetón con sus hijos en fiestas infantiles "como ‘un elefante se balanceaba’".



"Los shows que realizo trato que sean shows netamente familiares, donde los padres puedan compartir con sus hijos. Yo también hago shows con adultos, el humor que llevo es general, y así sean adultos de zonas muy picantes el humor es el mismo y terminan pasándola bien", concluyó 'Jaboncito' tras viralizarse su imagen en Facebook.