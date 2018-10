Angie Espejo rompió su silencio luego de protatonizar el famoso viral de Facebook '¿Dónde mier$%& está Julio?'. En entrevista con el programa de Beto Ortiz, la joven periodista explicó cómo sufrió el desliz que le valió la fama.



La reportera, visiblemente avergonzada por la repercusión y viralización en Facebook de su blooper, pidió disculpas por la lisura que soltó al aire. "Primero pedir disculpas a los televidentes, a mi familia, ha sido un exabrupto", dijo.

La joven periodista del viral de Facebook contó que tiene un horario complicado de trabajo. Entra a trabajar a las 11 de la noche y hace los enlaces en vivo para Milagros Leiva hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Por si fuera poco, a las 6 de la tarde estudia su segunda carrera, Derecho.

Asimismo, aseguró que sufrió una confusión porque su colega, Julio Fernández, no suele trabajar en la mañana, por lo que no sabía a qué Julio se referían cuando le daban indicaciones por interno.

"Embale hacia la casa de Keiko porque siete en punto tenía que estar parada frente a cámaras. Siete y tantos me dicen 'estás al aire', empiezo a hablar y mi productora me decía 'dale pase a Julio, dale pase a Julio'. Yo no sabía qué Julio, yo no sabía si me lo decía a mí o si lo decía dentro del estudio", contó la reportera.

"Cuando me dicen, 'Angie corta, dale pase a Julio', entonces entendí que era para mí y digo 'vamos a dar pase a Julio'. Fueron segundos, fue mi error no esperar un poco y bajo un poquito el micro y digo '¿dónde mier$%& está Julio?'", agregó la protagonista del viral de Facebook, quien se mostró un poco reacia a repetir su famosa frase.

Angie Espejo aún sigue avergonzada por la repercusión de su blooper. En ese sentido, aseguró que jamás ha tenido problemas de ese tipo y que nunca fue su intención hacerse conocida por temas así. "Soy bastante profesional", agregó.

Cabe indicar que la viralización en Facebook y otras redes sociales del viral de '¿Dónde está Julio?', fue aprovechada por varias marcas e instituciones para hacer publicidad. La ONPE, el restaurante Papachos, la Policía y hasta el Ministerio de Transporte utilizaron el viral para lanzar divertidos posts.