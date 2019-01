Perro esperó a su amo en la calle durante 6 meses sin entender que lo habían abandonado

En Taiwán, un adorable perro se ha convertido en el protagonista de una triste historia que se ha convertido en viral entre los millones de usuarios de Facebook luego que permaneciera por casi seis meses en el exterior de un establecimiento en el que lo abandonaron, con la esperanza de que su amo regresara a buscarlo.

Al ver al can en el exterior del supermercado, Monte Wu, una mujer que andaba por la zona, no pudo resistirse y grabó la conmovedora escena que ya se ha hecho viral a través de Facebook. Según relataron algunos personas que transitan por la zona, el can fue abandonado por el conductor de una camioneta.

De acuerdo a lo señalado por algunos usuarios de Facebook, ocurrió hace cerca de seis meses en una calle del distrito de Taiping, en la ciudad de Taichung. El propietario del animal se deshizo de él y arrancó el vehículo para no volver. Desde ese momento, el perro ha permanecido exactamente en el mismo lugar en el que vio a su dueño por última vez, esperando su regreso.

El pasado viernes, conmovida por la fidelidad del can, la señora Wu compartió su video en un grupo público de Facebook y casi de inmediato se volvió viral. Esperaba encontrar a una persona de buen corazón que lo pudiera adoptar y que le proporcionara al animal abandonado un hogar en el que vivir.

En la publicación compartida a través de Facebook relató que el perro corría detrás de las camionetas que pasaban frente a la tienda, creyendo que en alguna se hallaba su amo. Añadió asimismo que estaba muy bien educado, y que siempre se mostraba cercano con las personas que se le acercaban para alimentarlo o acariciarlo.

Contó que su situación no le permitía adoptar al perro, y contó que esperaba que su post en Facebook permitiera encontrar una familia para el can. "Cuando hace tanto frío, echara de menos tener un hogar cálido. Me gustaría preguntar en su nombre si alguien podría proporcionarle una casa en la que vivir", escribió Wu.

Después de compartir el video y escribir estas palabras, muchos usuarios de Facebook se interesaron por el perrito. Al final, el deseo de la señora Wu se cumplió. El perrito abandonado no tuvo que pasar el Año Nuevo en el exterior del supermercado, pues fue adoptado y durmió en el que, ahora sí, será su cálido hogar.