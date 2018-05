Facebook viral: Publicó fotos de cachorrito y lo censuran porque piensan que son de su miembro viril

EnFacebook se comparten 4.501 fotos por segundo. Miles de usuarios de esta red social eligen compartir momentos de su vida con sus contactos. La historia de Dominic Ibaos, un joven oriundo de Dávaos, Finlandia, no es la excepción.





Dominic Ibaos decidió compartir fotos de su perrito, un xoloitzcuintle, es decir, un perro sin pelo. Una de las fotos que publicó el joven fue censurada porque usuarios de Facebook la denunciaron.



Los usuarios de Facebook que denunciaron la foto creen que la mascota de

Dominic Ibaos luce como un pene. Los denunciantes habrían pedido la eliminación de la foto alegando que contiene desnudos y no cumple con los estándares de la comunidad.



El joven admite que en un inicio le causó molestia que los usuarios de redes sociales consideraran que la foto de su perro sea confundida con un pene, pero luego bromeó sobre el tema. "Es muy difícil para mi ver un pene en esta perspectiva porque yo veo solo un cachorro" escribió Dominic Ibaos en Facebook,



"Me hace muy feliz que la gente encuentre tan gracioso eso. Una persona me dijo que tuvo la mejor risa en semanas", explicó Dominic Ibaos. Las fotos han sido viralizadas y hasta el momento tienen 60.000 me gusta en Facebook.

