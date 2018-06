No todos los hinchas de la selección peruana dejan por los suelos el nombre del país, como los sujetos que ofendieron y acosaron a jóvenes rusas durante su estadía en la sede del Mundial . Y es que otros se atreven a poner la cuota de humor con respeto, como quedó en evidencia en un reciente video viralizado en Facebook .

Según se ve en las imágenes de Facebook compartidas por el fanpage de 'Macho peruano que se respeta', un hincha de la selección peruana hizo de las suyas en un tren de una de las ciudades rusas que albergan el Mundial .



"Te das cuenta que somos peruanos cuando..." , dice una frase encima del video de Facebook que ya es viral en las redes sociales. Su protagonista, un hincha de la selección peruana , se convierte en 'cobrador de combi' en pleno tren europeo.

"Arequipa, Tacna, Wilson, Universitaria, La Marina, Comas", se le escucha gritar en la escalera de un moderno tren de una ciudad rusa. Asimismo, hace el silbido característico de los cobradores de combi cuando llaman a sus pasajeros, según se ve en el video de Facebook .

Más adelante, frente a más gente que se congregó ante la divertida iniciativa del hincha de la selección peruana , se atrevió a imitar a los característicos vendedores ambulantes que invaden las combis y cuentan historias de cómo salieron de prisión y reformaron sus vidas.

De inmediato, los usuarios de Facebook se apresuraron a comentar la divertida escena, enfatizando en que se puede ser peruano sin ser irrespetuoso, haciendo referencia al caso de los dos hinchas que se burlaron y acosaron a jóvenes rusas que no entendían el idioma.



"Por lo menos el patita está en plan chacota ironizando una situación que vemos cada día, no esta dándosela de pendejo faltando el respeto a una chica solo porque ella no le entiende sus idioteces", "Esto es ser gracioso no el otro imbécil q se la quiere dar de chistosito", "Al menos sacan sonrisas y no tiene la camiseta de Perú... Pasa desapercibido 😂😂... No como el otro impresentable", fueron algunos de los comentarios que recibió el post de Facebook .



Hincha peruano en Rusia se convierte en cobrador de combi. Video: Facebook

