Hombre retira su red de un estanque y descubre que en vez de peces logró capturar a una serpiente pitón

Boquiabierto. Así fue como quedó un pescador de Tailandia tras toparse con un atemorizante animal que había quedado atrapado en su red. La grabación de la escena se compartió en Facebook y se volvió viral.

Según información compartida en Facebook, se trata de Chalerm Nookaew, un hombre de 34 años que se encontraba pescando en un estanque ubicado en la provincia de Chachoengsao, en la zona sur del país asiático.

De forma repentina, el protagonista de esta insólita historia notó la presencia de un extraño ser en su red. Tras acercarse, notó que no se trataba de un pez de gran tamaño, sino que era una atemorizante pitón que resultó tener 4 metros de largo.

El sujeto llamó casi de inmediato a los servicios de emergencia locales y un equipo de rescate llegó al lugar poco tiempo después.

El video viral de Facebook nos deja ver que los trabajadores deciden liberar al reptil de la red para colocarlo, posteriormente, en un saco.

El animal fue trasladado a un punto lejano en el que se hizo su captura y fue liberado.

"Llevo mucho tiempo pescando aquí y nunca antes había atrapado una serpiente. Me sorprendió, pero me alegro de que no me mordiera'', dijo el pescador en declaraciones para Viral Press.

La grabación del insólito hecho acumula miles de reproducciones en plataformas como Facebook.