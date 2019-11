Muy pocas veces se puede predecir cómo va a reaccionar una mujer en el preciso instante que le proponen matrimonio, pero lo que sí es un hecho es que ningún hombre imagina algo como lo que verás en este video. La peculiar manera de reír y hacer bromas de la joven se ha vuelto viral no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo gracias a la difusión de las imágenes en redes sociales como Facebook y Twitter.

Totalmente seguro que Gio Vazquez es la mujer de su vida y que ya era momento de dar el siguiente paso en su relación, Julio Cortez quería que todo fuera muy romántico y perfecto y hasta se animó a plancharle la blusa lila que tanto le gusta, él también se vistió igual y la llevó a un paseo especial con toda la familia.

Es así que esta pareja que vive en Eagle Pass en Texas, Estados Unidos, dejó el anonimato gracias a todo lo que sucedió durante la pedida de mano. En las imágenes de Facebook se ve al hombre arrodillarse frente a su amada, con flores en mano, para hacerle la trascendental pregunta, sin imaginar que ella reaccionaría de la forma más graciosa.

“¿Es de verdad? No es cierto. ¿Si me vas a ...? ¡Nooo, Julio! ¿Por eso nos combinamos (en vestimenta)? ¡Sí gordo!”, se le escucha decir a Gio Vazquez mientras no puede contener la emoción y la risa, pues en ningún momento deja de hacer bromas.

“Bueno, ¿te lo pongo o qué?”, pregunta Julio Cortez que permanece arrodillado. “No, ya lo voy a guardar. Ay, sí es cuadrado. ¿Por eso me planchaste la camiseta?”, agrega ella riendo a más no poder al notar que era tal cual lo había soñado siempre.

Como si se tratara de una película cómica, la chica por un segundo dudó si el anillo era real antes de decir 'Sí, acepto'. "Me queda grande... Ah no, sí me queda. jajajaja. ¿Es de verdad? Oye, que sí es de verdad. Ay, te amo”.

El novio compartió en sus redes la imagen de su amada luciendo el anillo cuadrado que tanto soñó. (Foto: captura Facebook)

El video de Facebook también permite ver que ahí no quedó todo, pues la alegre novia no dudó en decirle, en pleno momento romántico, “ay me hubieras dicho para sumir la panza”, al darse cuenta que todo estaba siendo registrado en imágenes.

A pesar de la peculiar reacción de su novia, el chico no dejaba de besarla y demostró que es la mujer de su vida no solo por los grandes momentos que han compartido juntos, sino que la eligió por su sentido del humor.

La increíble pedida de mano se dio en los últimos días de octubre y tras su difusión en Facebook no ha dejado de recibir cientos de comentarios y reacciones, más aún por las peculiares etiquetas que colocó la joven a su video, las mismas que daban cuenta de las frases más pintorescas que dijo antes del ‘Sí, acepto’, tales como #digopurasincoherencias, #poresocombinamos #poresoplanchastelacamiseta #anillocuadrado.