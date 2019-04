Facebook viral: Pitbull que fue abandonado en una jaula se recuperó gracias a amorosos cuidados que recibió en albergue

Un pitbull de tres años fue abandonado por sus amos dentro de una jaula, sin comida ni agua más de una semana, en la localidad de Fort Lauderdale (el estado de Florida) en los Estados Unidos. Por fortuna, la policía rescató al can y lo llevaron a un albergue, donde gracias a amorosos cuidados pudo recuperarse y ahora vive con una familia adoptiva. Esta historia se volvió viral en Facebook y otras redes sociales.



The Epoch Times informó que este perrito de nombre 'Dice', solo tenía tres años, cuando fue abandonado por sus amos, dentro de una jaula.



La policía de Fort Lauderdale rescató al pitbull y se lo llevaron a un albergue local, pero fue gracias a una persona que le envió una foto a Tracey Godin de la organización dedicada al cuidado de animales Feeling Fine Canine and Equine Rescue, que Dice recibió todos los cuidados que merecía.

El perro solo pesaba 14 kilos, cuando un pitbull de su edad tiene un peso promedio de 30, además, presentaba laceraciones, deshidratado y anémico.



Así en solo tres semanas, Dice logró recuperar pesó y llegó a pesar los 65 kilos, que tiene todo pitbull de su edad. El perro sorprendió por tener una actitud amistosa en todo momento, pese al tiempo que estuvo abandonado.



Tras permanecer en el refugio, una familia decidió adoptar a Dice y le va de maravillas, incluso actúa con otro perro y no genera ningún problema.



Por el maravilloso trabajo que realizó Tracey Godin de Feeling Fine Canine and Equine Rescue, la historia del pitbull Dice se volvió viral en Facebook en las principales redes sociales.