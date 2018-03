"Desde que soy pequeño, me acompaña la pasión por la escritura. Es bastante difícil, pero es mi pasión. Entonces, cueste lo que cueste tengo que seguir hacia delante", así se presentó el poeta César Brandon, de 24 años, en Got Talent España, en un video viral en Facebook que se convirtió en viral.



Cuando César Brandon indicó que interpretaría un poema, la propuesta inmediatamente llamó la atención de todos-como se puede ver en el video de Facebook-por lo arriesgado y original de la propuesta.



Habitualmente como hemos visto en varios videos de Facebook en este reality participan cantantes o bailarines, pero César Brandon quiso cambiar esa lógica.



Tras iniciar el poema, César Brandon comenzó a meterse en el bolsillo al público, el jurado y el presentador como se puede apreciar en las imágenes de Facebook.



Joven poeta emocionó con un poema en Got Talent España.

Al finalizar, el público se levantó para aplaudirlo por tal vez una de las poesías más originales que se han escuchado en televisión abierta, convirtiéndose en viral en Facebook.



"¡Qué fuerte! Poner en pie a un teatro de 800 personas y 1.600 ojos con una poesía. Lo nunca visto. Enhorabuena. Me ha gustado muchísimo", dijo una de los jurados en las imágenes de Facebook.



César Brandon, quien pasó a la siguiente fase de Got Talent España, no se imaginó la repercusión de su participación en uno de los programas más exitosos del país ibérico, agradeciendo a las personas que lo apoyaron en Facebook.

El agradecimiento de César Brandon al público en Got Talent España. El agradecimiento de César Brandon al público en Got Talent España.

