Facebook viral: Policía vestida de civil capturó a ladrón que huía en moto y usuarios aplauden su acción

¡Palmas para esta policía! Vestida de civil, una agente, identificada como Geraldine Montes, capturó a un ladrón que huía con su cómplice en una moto, luego de cometer un robo, en San Martín de Porres. El hecho ocurrió el óvalo de Habich este último lunes y su noble acción se viralizó en Facebook.



A través de Facebook, la víctima Natalia Mariselli, contó lo sucedido y agradeció a la agente por su actuación. “Me acaban de robar, pero no puedo dejar de agradecer a una policía que iba de civil, Geraldine Montes, que al ver lo ocurrido reaccionó, chocó con su auto y disparó a la moto en la que se fugaban estos infelices", escribió en la publicación.



Agregó en Facebook que el disparo logró herir a uno de los malhechores en el brazo y lo terminaron deteniendo. "De aquí a la comisaría a hacer que se vaya bien preso el infeliz", culminó su mensaje Natalia.



Víctima destacó noble acción de la policía

En las imágenes que compartió la víctima en Facebook, se puede ver a la agente, vestida con un jean y un polo sosteniendo la moto en donde intentaban escapar los dos delincuentes. En otra foto se puede observar a la patrulla de policía. que llegó rápidamente para detener a uno de los ladrones.



En las redes, los comentarios a favor de la policía no se hicieron esperar. “Acciones así no se ven todos los días. Un ascenso para esta agente, no como tantos ‘tombos’ ociosos que solo andan paseándose en patrullero o moto, o hablando por celular en las esquinas. Gracias, señorita”, dijeron.