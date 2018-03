Facebook viral: Policía agrede a hombre sordo porque no lo escuchó [VIDEO y FOTOS]

El mundo se vuelve más violento día con día y el Perú no es ajeno a esta situación. Una agresión puede ser fruto, muchas veces, de un mal entendido entre los participantes. Un "error" lo comente cualquiera pero es hidalgo reconocerlo y ofrecer disculpas si corresponde. La siguiente denuncia fue subida a Facebook y viene acusando indignación en miles de personas.



Martín Gabriel Hammer, joven peruano con discpacidad auditiva, usó su cuenta personal de Facebook para denunciar un terrible hecho. Hammer indica que un efectivo policial lo agredió porque no escuchó cuando le gritó "¡alto!".



"...Fui golpeado y empujado por este policía , solo por que no escuché el "alto". No entendía al policía, no fue cortés y hablaba muy rápido , a pesar que vio en mi DNI que era sordo no se disculpó , tampoco quiso ver mi carnet del Conadis", escribe Martín Hammer en su cuenta de Facebook.



En las imágenes de Facebook se puede ver que el policía lo deja ir cuando ve su identificación y documentos (DNI y carné de discapacidad del Consejo Nacional para Integración de la Persona con Discapacidad )



Pero la indignación de Hammer es mayor al ver que el policía no se disculpa y sigue "como si nada hubiera pasado". En el clip de Facebook se puede escuchar que Hammer le reclama por el supuesto maltrato hacia su persona.



Se indica que le incidente tuvo lugar en la avenida Angano y Vía Expresa. "Es imposible que te golpeen por ser sordo, que culpa tengo yo de no escucharlo, al final como ven se puso a ver su celular como si nada hubiera pasado", denuncia Hammer en Facebook.