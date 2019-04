Policía le manda beso a conductor pasado de copas que la piropeó y le pidió que no lo detenga

Una policía se volvió viral en Facebook tras tener un polémico gesto con el conductor al que detuvo por manejar pasado de copas. Y es que el chofer utilizó sus 'encantos' para evitar que le pongan una multa.

El hecho tuvo lugar en la Ciudad de México y según se escucha en el video de Facebook, el sujeto intenta convencer a la agente policial, quien lo detuvo por manejar presuntamente en estado de ebriedad, para no pasar por el control de alcoholemia.

"Oficial, neta, no me lleve, está usted muy guapa", se le escucha decir al conductor mientras graba a la agente policial. "¿Me va a llevar a la alcoholemia?", le vuelve a preguntar a la mujer, quien no puede evitar sonrojarse.

"No lo vayas a subir al Facebook", le dice la policía mientras sonríe por el piropo del chofer. "Bueno, mándeme un beso y no lo subo", le contestó el sujeto, quien definitivamente no le hizo caso y viralizó el video.

Finalmente, la agente policial le manda un beso volado y ambos se despiden amistosamente. "Eso es todo chiquita, cuídese mucho", dice el conductor.