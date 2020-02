En una muestra de fe y lucha por la vida, el policía Giancarlo Arriaga Chávez, quien fue diagnosticado de cáncer, se sometió a un prolongado tratamiento y logró derrotar esa grave enfermedad. Feliz por lograrlo, compartió su historia en Facebook: “El cáncer es una enfermedad que llegó a mi vida, pero que la recibí con una sonrisa, porque decidí luchar y jamás permitir que derrumbe mis sueños y metas”.

“Hoy me siento feliz porque puedo decir que la enfermedad (cáncer) no me venció y puedo seguir con mi sueño de ser policía para servir a mi país”, anotó el efectivo policial, quien colgó en dicha red social la su foto, con su cabeza sin cabellos, de cuando estaba recibiendo la quimioterapia.

Giancarlo Arriaga Chávez mandó un mensaje a las personas que, como él, sufren de cáncer. “Aquellos que hemos pasado por esta batalla sabemos que tan oscuro se puede volver tu horizonte, y cómo los cambios que experimenta tu cuerpo trae abajo tus sueños y estado de ánimo. Situaciones a las cuales debes afrontar sin opción alguna si es que deseas conservar el regalo más preciado, la vida”, expresó.

Agrega que el paciente de cáncer empieza a experimentar un dolor que no tiene explicación y que se transmite a los familiares de forma diferente, quienes también sufren. “Pero es el momento de tomar las fuerzas necesarias y empezar tu batalla, gracias a Dios, la ciencia ha avanzado en los últimos años, existen personas con mucha profesión y cariño que te llevan adelante en tu nueva aventura”, agregó.

En un extenso texto, el efectivo policial recuerda y agradece a todo el personal médico que lo atendió, así como a su madre y demás parientes que nunca lo abandonaron y siempre estuvieron a su lado para darle fuerzas, especialmente en los momentos más difíciles.

Arriaga Chávez afirma que hay tres factores que deben responder correctamente para que las cosas salgan bien en la lucha de una persona contra el cáncer: “El equipo médico, la familia, y la voluntad del paciente. Y así fue y funcionó”.

Según la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC), en el Perú el número de casos de cáncer durante el 2020 alcanzará los 70 640, es decir, 50 % más que en el año 2015.