Un post en defensa de los animales sembró polémica este viernes en Facebook. Y es que la publicación trata de reivindicar a las ratas, animales rechazados que durante siglos han sido sinónimo de pestes, enfermedades y plagas.

El post de Facebook de Grupo Caridad mostró una imagen donde se ve a una enorme rata amantando a sus crías. ‘Cada vez que veas una rata en tu casa piénsalo porque tal vez tengan crías que la estén esperando’, dice la publicación.

‘(Las ratas) valoran sus vidas tanto como nosotros lo hacemos, si no fuera así no la arriesgaría por obtener alimentos a pesar de todo el peligro y desprecio que vive día a día. Démosle un momento de paz y protección, ofrezcámosle alimentos y dejémosla seguir su camino’, agregó la publicación de Facebook.

Post de Facebook en defensa de las ratas. Foto: Grupo Caridad Post de Facebook en defensa de las ratas. Foto: Grupo Caridad

De inmediato, el post de Facebook se viralizó en redes sociales llegando a acumular 3.8 mil reacciones, más de 600 compartidos y claro, miles de comentarios que dividieron la opinión de los usuarios de las redes sociales.

‘La estupidez de grupo caridad...respondan y las enfermedades que transmite? Por algo el 3% del mundo murió cuando dejamos que sigan vivas...denme su dirección para mandarles las ratas’, ‘Es enserio? Entiendo que queramos a nuestras mascotas y que ustedes estén con la MODA VEGETARIANA pero no se pasen pues’, ‘Tonterías...las ratas son una inmundicia lleno de microbios’, fueron algunos de los mensajes que recibió el post de Facebook.

Frente a tantos ataques, el Grupo Caridad decidió contestar a sus detractores de Facebook: ‘Piensen un poquito. Si la rata ya está en tu casa, ya transmitió todos los posibles "gérmenes" o "enfermedades", ¿acaso te moriste por tener una rata en casa o te enfermaste? Luego ya no importa si la matas o no. Si lo haces, es de pura maldad. No vengan con excusas estúpidas para asesinar animales. Que las ratas eran transmisores de enfermedades en épocas muy antiguas dónde no había condiciones sanitarias, ni medicinas. Ahora solo basta con lavarse las manos para no contagiarse de enfermedades. Sino, toda las personas que trabaja en los mercados (que están llenos de ratas) ya estarían con enfermedades pues. Si te enfermas es por COCHINO, no por las ratas. Basta de buscar excusas para ASESINAR'



Por si te queda alguna duda sobre los prejuicios que hay en torno a estos animales, te contamos que las ratas son bastante inteligentes. Muestra de ello, esta joven que logró adiestrarlas a la perfección y convive con ellas a diario. ¿Te das cuenta que no son sucias por naturaleza sino que sus mismas circunstancias de vida las obligan a vivir en estas condiciones?

Ratas inteligentes. Video: YouTube

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.