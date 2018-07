En pleno Día del Maestro se viralizó en Facebook la historia de Eduardo Cancino , un joven profesor de matemáticas que demostró que la pasión e interés por su profesión, la educación , puede llevarte a ser un referente para miles.

Eduardo Cancino hizo a un lado las aulas y se atrevió a salir a la calle a buscar niños y jóvenes interesados en las matemáticas. Según se ve en su perfil de Facebook , el profesor invita a sus seguidores a asistir a sus clases 'callejeras', que van desde el nivel básico para los más pequeños hasta conceptos más avanzados.

El docente cita a sus alumnos en el centro de Talca, en Chile , y sus clases no están solo dirigidas para niños y jóvenes, sino que también son para todos aquellos que deseen practicar y aprender matemáticas.

Pero Eduardo Cancino no solo utiliza la vía pública para impartir sus conocimientos de matemáticas. El profesor también ha sido muy reconocido por brindar clases virtuales a través de Facebook y YouTube , lo que le valió una invitación del Congreso de Chile.

El maestro más querido de Chile también invitó a sus colegas a unirse a su causa y así poder aportar un granito de arena a la educación del país. Por medio de su cuenta de Facebook , no duda en realizar convocatorias dirigidas a estudiantes universitarios y docentes.

"Mi intención es poder motivar a salir a la calle a ayudar a quienes quieren aprender pero por diferentes motivos no pueden acceder a un profe particular. Solo les pido dos horas de su día en la semana, dense un tiempo para cambiar la educación y aportar con un granito de arena! También llamo a estudiantes en práctica que aún no tienen su inserción en aula, salgan a la calle y motívanse! Véanlo como una oportunidad para demostrar lo grande que son o pueden llegar a ser" , dice uno de sus post de Facebook .

Profesor de matemáticas dicta clases gratuitas en la calle. Video: Facebook / Eduardo Cancino

