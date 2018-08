"En la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad". Cuando uno se casa se promete amar sin importar las circunstancias, como la de no poder tener la boda soñada de 60 mil dólares frente al mar. Esta es la historia viral del momento compartida a través de Facebook.

Planear una boda puede ser un momento muy estresante para cualquier persona; de hecho, si has estado involucrado en la realización de una de ellas, sabrás que es una circunstancia muy angustiosa para la pareja que tiene que estar al tanto de varios pendientes en torno a la organización del tan esperado día.

Pero una novia, identificada como Susan, anhelaba con ser "Kim Kardashian por un día", tanto que exigió 1,500 dólares a cada invitado a su boda. El que no podía asumir con la tan inusual invitación, no asistía. Simple como eso. Afortunadamente para nosotros, todo quedó registrado y se hizo viral en Facebook.

¿Cuánto iba a costar esta boda? Pues, nada más y nada menos que la suma de 60 mil dólares. ¿Y cómo pretendían pagarla si es que los novios apenas tenían 15 mil dólares ahorrados? Pues de sus invistados, esa pareció ser la genial idea que esta mujer tuvo para llevar a cabo su soñada boda. La historia ahora está en Facebook.

Pero lamentablemente para la novia poco fue la colaboración de sus invitados, a tal punto que tuvo que cancelar su boda por falta de presupuesto. Así que la protagonista tuvo otra genial idea: reclamarle a sus invitados a través de un post en Facebook, que luego se haría viral entre los internautas de las redes sociales.

Y en un post que se hizo viral en Facebook, la novia le dijo a sus poco colaborativos "invitados" que la cantidad que estaba solicitando "no era mucho" y agregó que habría sido "bastante manejable" otorgarle los 1,500 dólares. De todos modos, la protagonista de esto estaba tan enojada que canceló su gran día.

"Nos sacrificamos mucho y solo le pedimos a cada invitado unos $ 1500. Hablamos con algunas personas que incluso nos prometieron más para hacer realidad nuestro sueño. Mi dama de honor (que no será nombrada) prometió 5,000 dólares junto con sus servicios de planificación. Llorosamente dimos las gracias y aceptó", escribió.

"La familia de mi ex se ofreció a contribuir 3,000 dólares. Por lo tanto, nuestra solicitud de 1,500 para todos los demás invitados no era algo fuera de lo común. Lo dejamos en CLARO: si no podías contribuir, no eras parte de esta exclusiva boda. Es una fiesta única en la vida", se lee en el post que se hizo viral en Facebook.

Por si fuera poco, Susan nunca dio su brazo a torcer ante los pedidos de algunos de sus invitados que intentaron hacerla entrar en razón ante los 1,500 dólares que solicitaba a cada uno de ellos, tal y como ella mismo contó en la publicación que se ha convertido en el viral del momento entre los usuarios de Facebook.

"En lugar de simpatía, me dijeron que estaba pidiendo demasiado y que debería mantener mi presupuesto. Quiero decir ... no hay palabras para describir eso. Ustedes SABEN que es mi SUEÑO, tener una boda nunca antes vista. Solo quería ser Kim Kardashian por un día y luego vivir mi vida como siempre", escribió.

"De todos modos, estoy agotada. Estoy cansada hasta los huesos. Mi corazón no es el mismo. Es una piedra fría. Fragmentado. Vacío.Necesito alejarme de esta horrible sociedad. ¿Qué tan difícil hubiera sido donar, amigos? ¿Les importo? Solo denme dinero para mi boda", se lee en el post que ahora es viral en Facebook.

Si te gustó la historia de Facebook, puedes ver este video: