Facebook viral: Rescate de perrito abandonado en sótano conmueve las redes sociales [VIDEO y FOTOS]

Los animales y las redes sociales viven un eterno romance y todo el mundo lo sabe. Todo video de mascotas en Facebook, Instagram y Twitter se convierten en virales rápidamente. El siguiente clip fue grabado en San Luis, Estados Unidos y muestra el preciso instante donde un perrito es rescatado.



Un hombre y su familia compraron un casa en las afueras de San Luis, Estados Unidos. La alegra familia comenzó a indagar por todos los rincones de la casa y se llevaron un gran sorpresa al ingresar a su nuevo sótano. La familia abre la puerta y encuentra a un perro de raza pitbull encadenado, pasando hambre y sin agua.



La familia se pone 'pinas' y decide grabar el increíble suceso y ponen manos a la obra para poder rescatar a la mascota. En imágenes se puede apreciar que la familia entra al sótano para poder rescatar a la mascota. Todo quedó grabado y publicado en Facebook.



Al perro le ponen un cadena y comienza el rescate del frío y oscuro sótano. La reacción del can se viralizó rápidamente en Facebook.



"Casi se estaba asfixiando de tan emocionado que estaba de vernos. Cuando lo liberamos, no podía dejar de saltar", contó uno de los miembros de la familia.



El can fue adoptado de inmediato por la familia y le pusieron el nombre de Jumping Bean ('Frijol saltarín') por su gran alegría y porque salta como si estuviera en un trampolín. Mira el curioso video que la viene rompiendo en Facebook.

