Ruso intentó de todo para vender su departamento hasta que Quentin Tarantino ‘apareció’ en el dormitorio

A la hora de lograr un objetivo que parece inalcanzable, no hay nada imposible. Esto lo sabe muy bien Alexánder Kainov, un ruso que por mucho tiempo intentó vender su departamento sin tener éxito, hasta que una genial ideal pasó por su cabeza. Ya que veía por todos lados el anuncio del estreno de la película ‘Once Upon a Time in Hollywood’ ('Érase una vez en Hollywood') de Quentin Tarantino decidió ‘pedirle’ ayuda al director. El resultado se volvió viral en Facebook.

El inmueble tiene 67 metros cuadrados y es vendido a 35 mil dólares; sin embargo, a nadie parece convencerle las características hasta que en redes sociales empezaron a circular fotografías del famosos cineasta 'recorriendo' cada una de sus instalaciones, ¿cómo así?

Es aquí donde Photoshop se lleva todas las palmas, pues Alexánder Kainov recurrió a sus habilidades usando el programa de edición para poner a Quentin Tarantino en el baño y las habitaciones. Esto fue un éxito total en Facebook.

“Simplemente vino para echarle un vistazo”, escribió el hombre junto a su publicación que rápidamente se viralizó en la red social, pues el fotomontaje llegó justo para unirse a la fiebre por el estreno de la película ‘Once Upon a Time in Hollywood’ ('Érase una vez en Hollywood') protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, entre otros reconocidos actores.

Alexánder Kainov realizó su peculiar publicación en Facebook solo 3 días después de la proyección del filme en Rusia y sí que funcionó pues la oferta ha registrado más de 25 mil visitas.