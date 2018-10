Conocidas las imágenes de una joven que agredió a un taxista de Uber en Miraflores porque no quiso llevarla a su destino, los cibernautas 'no perdonaron' estas ofensas al chofer y sacaron divertidos memes en Facebook para burlarse de la desubicada joven.



Ella fue identificada como Sol Estrada Liza y agredió al conductor Franklin David Mendoza Castillo, según se puede ver en las imágenes registradas por el propio chofer de Uber.



Todo se había originado porque el conductor no quiso llevarla a su destina. Ella lo insultó y prácticamente lo humilló, además, de agredirlo.

El repudiable acto contra el conductor rápidamente se volvió viral en diversas redes sociales. Entre algunas de la frases ofensivas contra el chofer de Uber se puede oír: "Por eso eres taxista y así te vas a morir”.



Estas imágenes causaron la indignación de los cibernautas quienes rápidamente le increparon lo ocurrido a la joven a través de sus redes sociales.

Esta agresión también motivó a muchos cibernautas a crear divertidos memes sobre la joven, los mismos que también se viralizaron en pocos minutos.



Tras lo ocurrido, Uber emitió un comunicado instando a la población a no cometer actos violentos contra la responsable de la agresión.