Facebook: 'Shiggy Challenge', el peligroso y mortal reto de moda que ha ocasionado varios accidentes| VIDEOS

La moda del 'Shiggy Challenge', un reto viral en redes sociales como Facebook , Twitter e Instagram, empezó a salirse de control y pone en riesgo la vida de quienes lo aceptan, ya que son varias las víctimas que ha dejado esta acción sin sentido que, hasta las autoridades han invitado a unirse a esta moda.



Todo empezó con el lanzamiento de 'In My Feelings', tema del rapero Drake de su más reciente disco 'Scorpion'. Un comediante de Estados Unidos conocido como Shiggy publicó un video de él mismo bailando cómicamente al ritmo de la canción con el título "KEKE DO YOU LOVE ME?", siendo bautizado como "haciendo el Shiggy".

Al principio parecía ser un reto viral inofensivo de los que existen en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram; pero tomó un giro inesperado cuando Odell Beckham Jr., un jugador de la NFL, publicó su propia versión del 'Shiggy Challenge' en la que se ve bajándose de su auto y bailando frenéticamente a un lado del camino.

Una publicación compartida por Odell Beckham Jr (@obj) el 4 de Jul de 2018 a las 11:44 PDT

Poco después Will Smith, Marcelo, Steve Aoki, Ciara, DJ Khaled, entre otras, se sumaron a la locura del reto viral y sus seguidores no se quedaron atrás, compartiendo en sus redes sociales sus propios videos del 'Shiggy Challenge', añadiéndole un componente peligroso: grabarse a sí mismos bajando de autos en movimiento para "hacer el Shiggy".

PELIGROSO Y MORTAL



Si bien la locura de estos practicantes del 'Shiggy Challenge' desató las risas de varios en las redes sociales, otros expresaron su preocupación y disgusto por el reto viral, ya que este reto se ha convertido en un peligro para el que lo practica y hay videos en las redes sociales donde muestran dolorosos y hasta mortales accidentes de tránsito que ha cobrado varias víctimas.



Los detractores de este reto viran hicieron un llamado a quienes lo practican para que no lo realicen. Además, instaron a Drake y a Shiggy a que no permitan que más personas resulten heridas por esta "tonta" y "peligrosa" práctica.

#ShiggyChallenge es un peligroso reto que se volvió viral en las redes sociales.



🚫 PRECAUCIÓN: Ya dejó varios heridos y autos abollados. pic.twitter.com/PD1NoVDeBA — ABC Digital (@ABCDigital) 24 de julio de 2018