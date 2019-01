Parodia de “La Sirenita” genera más de 30 millones de vistas en Facebook y dio la vuelta al mundo

La Sirenita es una de las películas más vistas en todo el mundo que ha pasado de generación en generación desde fines de los 80. Producida por Walt Disney Pictures , este filme ha causado gran impacto en todos los que la vieron; sin embargo, Alex Ramires, un artista francés, realizó un remake en versión low cost y se hizo viral en Facebook y en diferentes redes sociales.

El youtuber, a través de su canal, compartió una de las escenas más recordadas de La Sirenita en Facebook y rápidamente llegó a más de 30 millones de vistas en poco tiempo. Esta vez, Alex Ramires hizo una notable recreación de una célebre parte de la película infantil de Disney.

Se trata de la famosa escena en la que Ariel, su protagonista, canta la canción llamada “Parte de él”. En el fragmento de la película también participan conocidos personajes como Sebatián, el querido cangrejo. El video viral en Facebook ha generado muchas reacciones y fue compartido por miles de usuarios en diferentes partes del mundo.

Lo que llamó la atención del video fue su característica de “low cost” (bajo costo o presupuesto) que transformó la parodia en un registro totalmente divertido. El video en Facebook y las diferentes redes sociales es muy divertido y se puede ver a Alex Ramires, recreando detalle a detalle, plano a plano y con una sorprendente y divertida precisión, todos los movimientos y acciones de los personajes de La Sirenita.

El artista francés, Alex Ramires, ha subido diferentes videos virales en Facebook , haciendo parodia de diferentes escenas como la secuencia de “Let It Go” de Frozen o “parte de tu mundo” de La Sirenita. Cabe señalar que los videos no destacan por ser una recreación laboriosa y llena de detalles de dichas escenas, sino por justo lo contrario: por ser unas divertidas imitaciones “low cost” que no dejan indiferente a nadie.