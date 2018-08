¡Ya está identificado! El vil sujeto que generó indignación y se volvió viral en Facebook por golpear brutalmente a un chofer de bus por no detenerse en un paradero prohibido es Gabriel Willy Villavicencio Yahuana de 39 años, según consignó 90 Segundos.



El pasado 31 de julio, según consignó el diario El Comercio y se viralizó en Facebook, Gabriel Willy Villavicencio Yahuana le dio dos puñetazos a Juan Camisiro, un chofer de bus de la empresa Grupo Diez S.A.C. ¿La razón? pues el conductor se negó a detenerse y abrir la puerta en un paradero no autorizado de San Martín de Porres.

Gabriel Willy Villavicencio Yahuana fue detenido por otro pasajero, quien lleno de indignación al ser testigo de su violento accionar, decidió intervenir. Él, junto con otras personas que estaban a bordo del vehículo, le reclamaron por la agresión y por arriesgar sus vidas, ya que Juan Casimiro estaba manejando cuando recibió los golpes.

Según consignó el diario El Comercio, el conductor no logró poner la denuncia contra su agresor a pesar de que un patrullero intervino en el hecho. ¿La razón? los efectivos indicaron que no eran de la jurisdicción, por lo que no continuaron con su investigación.

Expertos en el tema explican que Gabriel Willy Villavicencio Yahuana podría enfrentar hasta tres cargos por delito común ya que puso en riesgo la vida del chofer, la de los pasajeros y la de los transeúntes.

Chofer es agredido por pasajero por no parar en lugar prohibido.

