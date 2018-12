Tras la indignación desatada por la joven de 23 años que recuperó su libertad tras atacar con un cuchillo a un policía en Miraflores en estado de ebriedad, un nuevo caso de este tipo vuelve a levantar polémica en Facebook y otras redes sociales.



Según un post del periodista Gonzalo Iwasaki, un hombre que al momento no ha podido ser identificado le faltó el respeto a un joven policía que lo intervino. "Es importante, necesario, saber qué ocurrió con este sujeto que le faltó groseramente el respeto al personal policial que lo intervino", escribió en Facebook.



"Por el hecho de que tenga familiares de alto rango no quiere decir que puede hacer lo que le da la gana. ¿Se va identificar si o no?" , le dice el efectivo policial desatando la ira del sujeto, según se puede ver en el video de Facebook.

"¿Quién eres tu huev...? No me vuelvas a tocar. Anda a buscar delincuentes ¿ok?, en lugar de buscar gente buena huev... ¿puedo ser tu padre y me vienes a tratar así?", le hice el sujeto en el video viral de Facebook.

Es en ese momento que un segundo agente policial interviene y le explica la situación al intervenido. "Si usted no se identifica, no sé cuál es el problema, de repente tiene una requisitoria, es un delincuente, tiene antecedentes penales, judiciales, no lo sé. Si no tiene su DNI simplemente dicte su numero para sacarle la hoja de RENIEC y terminar la intervención policial. No sé por qué se niega rotundamente a identificarse. No tiene nada que ver aquí un general o un político", dice el policía.

"A este compadre enséñale modales si no voy a mandar a que le saque la put....", "Acá son acomplejados huev...", "¿Cuántos años tienes tú ah?, ni 30 años tienes, no sabes ni lavarte el cul.. y viene hablar así, cuando dispares realmente a unos delincuentes ahí te quiero ver, te vas hacer la ...", son algunas de las frases que lanzó el sujeto.