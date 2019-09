Taxista grabó cada detalle del nacimiento de un bebé a bordo de su auto y nunca perdió la calma

Los taxistas suelen vivir distintas experiencias dentro de sus autos. Son parte de peleas de parejas, sesiones de maquillaje ‘express’ o víctimas de robos, pero muy pocos tienen la oportunidad de presenciar un parto en vivo y en directo. Esto fue lo que le sucedió a un hombre que no solo quedó totalmente impactado con lo sucedido, sino que se volvió viral por su comentario final. El video llegó hasta Facebook y dio la vuelta al mundo.

Las imágenes registradas por una cámara instalada en el vehículo permiten ver al conductor y en el asiento trasero a los futuros padres que iban camino al centro médico por las contracciones que presentaba ella, señal de que el bebé estaba en camino; sin embargo, el pequeño decidió adelantar su llegada. Es así que la mujer entró en trabajo de parto en pleno vehículo.

La grabación se inicia mostrando a la mujer echada de costado y con fuertes dolores. 8 minutos después de iniciado el viaje, las contracciones empezaron a ser mayores y el chofer se convirtió en guía de lo que debían hacer, además de motivarla a que se tranquilice. “Tienes que respirar. Abre tus piernas mamá, abre tus piernas”, empieza a decir mientras sigue manejando.

De pronto ella empieza a gritar pues los dolores eran insoportables y el video de Facebook permite ver cómo el chofer se queda asombrado de todo lo que estaba ocurriendo. “Oh Dios mío, está viniendo, su cabeza está en mi mano”, agrega ella con voz desesperada pues sentía que el nacimiento era cuestión de segundos.

La situación se tornó bastante tensa y el taxista hizo que el papá participe en el parto: “sácala jefe, haz la magia”, le dijo mientras la mujer no dejaba de gritar. “Hermano tienes que llamar a alguien”, se escucha decir al hombre que estaba atemorizado por tener que ser él quien traiga al mundo a su bebé.

Sin embargo, el nacimiento no tardó y la pequeña llegó en la parte trasera del auto. “Todo está hecho. Simplemente no ensucies el asiento”, agregó el chofer, pero era demasiado tarde. “Dios bendiga al bebé. Solo límpiala que es bueno para ella y cierra la ventana”, continúa con las indicaciones.

“Maldita sea, diste a luz a un bebé en el auto. Solo sostengan al bebé, límpienlo y vamos al hospital para que lo revisen”, agrega el chico que no dejó de manejar en ningún momento pese a toda la tensión que se vivía en su unidad.

El hombre estaba totalmente impactado por lo sucedido y no dejaba de repetir, tal como se ve en el video de Facebook, que este había sido “un parto natural en el auto”; sin embargo, lo que dijo después causó gran revuelo en redes: “es mejor que me des un poco extra para el car wash”, pero jamás esperó escuchar por parte del padre que “estoy en la ruina, no pensé que esto pasaría”.

La grabación fue compartida inicialmente por ‘viralhog’ y luego replicada en otras páginas de videos donde ha recibido diversos comentarios que resaltan la calma mostrada por el chofer en todo momento y también su pedido para lavar el carro tras el parto.