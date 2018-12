En Facebook se viralizó cuando una vecina harta de escuchar las canciones deprimentes y los lloros de una joven que había terminado con su novio, le pegó un mensaje que se viralizó.

La joven, quien no ha sido identificada, organizó una fiesta con tres amigas hasta la tres de la madrugada para lamentar la ruptura con su novio.



Pese que a los vecinos no les gustó la actitud de la chica, una mujer se atrevió a poner un cartel con un pequeño consejo en la puerta de su departamento que se viralizó en Facebook.



"Estimada vecina dejada del A. El resto de los vecinos lamentamos tu pérdida, respetamos tu dolor y manera de expresarlo pero...¿no te gustaría sufrir en silencio como el resto de nosotros? o ya por lo menos ¿no te gustaría llorarle en viernes? Muchos de nosotros tenemos que salir temprano a trabajar o tenemos niños pequeños que necesitan dormir para ir a la escuela", escribió en una parte del cartel que se viralizó en Facebook.



Luego, continuó con un pequeño consejo para su vecina como se puede leer en la imagen viral de Facebook.



"De todas formas al rato regresan y si no, al menos te libraste de sanguijuela que parece ser. Así que seca tus lágrimas, deja de poner Edith Márquez (cantante y actriz mexicana) que no tienes 65 y #AmigaDateCuenta. Te queremos mucho, tus vecinos", finalizó el mensaje que se viralizó en Facebook.



Aunque se desconoce el lugar de procedencia del post de Facebook, se presume que todo sucedió en algún lugar de México