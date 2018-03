Facebook viral: Polémica por video de terramoza bailando reggaetón en bus [VIDEO y FOTOS]

Un video se viralizó en Facebook y genera polémica en la mencionada red social. En la grabación se observa a una supuesta terramoza bailando reggaetón dentro de un bus, el cual sería parte de la empresa Oltursa.



"Vi este vídeo y la verdad no sé qué pensar ¿Acaso esto es lo que hacen algunas señoritas que trabajan en este rubro? ¿Distrayendo al conductor mientras maneja? ¿Y en plena avenida?...esto puede causar algún accidente? No sé que dicen ustedes?", escribió la usuaria de Facebook que publicó el video en la mencionada red social. La grabación tiene 19 mil reproducciones.



Las reacciones en Facebook no se hicieron esperar. Un grupo opina que es un peligro que la joven terramoza baile mientras el bus se encuentra en movimiento, mientras que otros censuran al sujeto que publicó el video.



Muchos consideran que el video pertenecía a un ámbito privado donde la terramoza se divertía con sus amigos y que no había necesidad de publicarlo en las redes sociales. Además, piden saber si la joven se encontraba en horario de trabajo.



El video abre un nuevo debate en Facebook. Por lo pronto, usuarios piden saber a qué empresa pertenece la joven porque consideran que es peligroso que las terramozas se dediquen a bailar en lugar de cumplir con su trabajo.

Terramoza baila reggaetón en bus