Facebook viral: Testigos de agresión piden a joven que denuncie pero ella se niega por temor a represalias

Muchas veces las víctimas de violencia no se atreven a demandar justicia por el miedo que sus propios agresores siembran en ellas. Ese fue el caso de esta joven que fue atacada en Miraflores , según denuncia un post de Facebook del grupo Ni una Menos.

Según la publicación de Facebook , la madrugada de este sábado un sujeto, que al momento no ha podido ser identificado, sacó a su pareja de un taxi de manera violenta, mientras la jalaba de los cabellos. Todo ocurrió en el cruce de la Vía Expresa con Ricardo Palma en Miraflores .



"Hago públicos los videos a pesar de que la víctima no denunció ante la comisaría y salió corriendo por el temor que entiendo pudo sentir y siente" , escribió el denunciante en su cuenta de Facebook .

Testigos de agresión piden a joven que denuncie pero ella se niega por temor a represalias. Video: Facebook

Según contó, tanto testigos como serenos del distrito de Miraflores trataron de convencer a la víctima para que ponga su denuncia en la comisaría, aunque ella se negó a hacerlo por temor a las represalias de su agresor, dijo en Facebook el denunciante.

"Todo el repudio de la sociedad para él. Compartan para que la sociedad lo sentencia y la vergüenza y la conciencia, si es que existen en él, lo persigan. No seré aquel que calla y no defiende. No seré un observador más" , escribió el usuario de Facebook .

Finalmente invocó a los familiares de la víctima de violencia para que le puedan brindar soporte e intervenir a tiempo, antes de que suceda una desgracia. Por otro, también hizo un llamado a los allegados del agresor para que tomen las acciones pertinentes.

"Tatiana, si esta publicación llega a ti DENUNCIA, no calles, no te conviertas en una estadística más de violencia. Tatiana que no te callen para siempre, Tatiana que no te maten. Donde quiera que estés, mi fortaleza está contigo" , finalizó el post de Facebook .

