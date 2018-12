La Tigresa del Oriente no se amilana ante Leyla Chihuán. Así lo demostró hace unas semanas cuando se negó a retirar de Facebook y YouTube el video parodia que realizó con las polémicas declaraciones de la congresista de Fuerza Popular , quien aseguró que su sueldo no le alcanzaba para solventar su estilo de vida.



Esta vez, La Tigresa del Oriente utilizó su cuenta oficial de Facebook para deleitarnos con la versión navideña de 'Estamos Chiwán'. Al momento, el video es viral con 12 mil reproducciones y más de 400 compartidos.



"Versión navideña del éxito viral de hace algunas semanas que nació como un video musical de entretenimiento basado en el clásico tema de Ace of Base y que quisieron censurar", escribió La Tigresa del Oriente en Facebook.



A pesar del estreno del videoclip, donde se ve a La Tigresa del Oriente vistiendo un coqueto atuendo navideño, la cantante les pidió a sus seguidores no pasar los 'límites del respeto que todos merecemos'.



La versión navideña de 'Estamos Chiwán' trae divertidas frases como "No tengo ni un centavo para mi pavo", "Que misio mi pesebre", "Que triste mi arbolito, no tiene bolas", "Que pena mi diciembre", "Tampoco me alcanzó para mi chispita mariposa", "No tengo para el cuete", "Mi amigo secreto se fue de viaje".