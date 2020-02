La semana pasada, un inesperado visitante irrumpió en la comisaría del Departamento de Policía de la localidad de Odessa, en el estado de Texas, Estados Unidos , y saltó al mostrador. Era un simpático perro que parecía ansioso por denunciar un incidente: que alguien había desaparecido de su casa. Era él mismo.

El sargento Rusty Martin señaló que el can no parecía muy angustiado por su estado de “perro perdido”. Sino parecía pasar un buen rato, y consiguió uno. “Todos estábamos emocionados de tenerlo en el edificio”, dijo Martin al medio The Dodo. “Teníamos una pelota de tenis y la arrojamos un poco en el vestíbulo. A todos les encantó”.

A pesar de disfrutar de la compañía sorpresa del perro, los que estaban de guardia no se olvidaron del caso que originalmente se había presentado. El perro llevaba un collar, pero la etiqueta de identificación aparentemente se había caído, por lo que se envió el control de animales para que viniera a buscar un microchip.

Sin embargo, antes de que llegaran a escanear su microchip, el perro regresó a su hogar por su propia cuenta. “Se le acabó tan rápido como entró”, dijo Martin, después de haber publicado sobre el incidente en Facebook. “El propietario respondió al día siguiente para decir que]era su perro y había regresado a casa. Vive a una milla de la estación de policía”.

El perro, que se llama Chico, había resuelto su primer caso, aunque fuera el suyo propio. “Estaba impresionado”, dijo Martin. “Puede que solo esté hecho para este trabajo”. Su historia es viral en Facebook .