Facebook viral: Usuaria denuncia que encontró gusanos en bombón de conocida marca de golosinas | FOTOS | VIDEO

Una cibernauta identificada como Fernanda Baigorria de la Fuente denunció en su cuenta de Facebook que encontró gusanos dentro de un bombón de una conocida marca de golosinas. Ella publicó fotos del producto y hasta un video donde se puede apreciar la presencia de estos insectos.



Ella publicó las imágenes de un 'Bon o Bon' con los gusanos en su interior y pidió al público de Facebook que no compre ningún producto de la fábrica encargada de la elaboración de esta conocida golosina.



"El día de hoy me regalaron una caja de Bon o Bon. Cuando iba a comerme uno, me llevé la sorpresa que tenía gusanos. El empaque tenía fecha de vencimiento de 28.04. 2019. Les escribí un correo, y mensajes a la página de Facebook. Y no me hicieron caso. Por favor, no compren ningún producto Arcor. Que Digesa revise sus procesos de sanidad y calidad", manifestó la indignada usuaria.



Ella acusó a esta empresa de cometer una negligencia al poner a la venta un producto lleno de gusanos. "Se que esta no es la primera vez que pasa", manifestó indignada en su Facebook.



Fernanda Baigorria de la Fuente conversó con Perú21 y manifestó que de las seis golosinas que abrió, en tres encontró gusanos.



También manifestó que la compañía encargada de la fabricación de Bon o Bon se comunicó con ella para indicarle que iban a recoger el producto en su casa.



Esta denuncia provocó varias reacciones en Facebook, lamentando lo ocurrido. Muchos de ellos indicaron que ya no volverían a comer un Bon o Bon.



(Video Facebook Fernanda Baigorria de la Fuente)