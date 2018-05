¡Necesitamos más mujeres así! Un video recientemente difundido en Facebook muestra la indignación e impotencia de una joven que disfrutaba de un concierto en el Centro de Lima y que fue víctima de tocamientos indebidos.

El fanpage de Facebook de ROCK SJL mostró el video de la joven, quien sin miedo de mostrar su molestia y reclamo, se subió al escenario del concierto para hacer oír su voz tras ser agredida sexualmente.



"Mujer que se respeta sube al Escenario !! a DEsahuevar Gente !

Cuando te agarran el p$#%o en pleno concierto Quilca...", dice el post de Facebook que ya tiene más de 100 mil reproducciones, 1000 compartidos y cientos de comentarios.



"Oe he estado pogueando y me han agarrado el p$#to, no se quien m$%rda habrá sido conc%&$. Si hubiera sabido le hubiera reventado la p$&a cara", dice la joven embargada por la indignación según se ve en Facebook .

"Yo creo que estamos en un concierto, estamos haciendo algo muy chévere para que alguien venga y me meta la mano de esa forma. ¡Me han agarrado el p%&o así hue$%n ¡Qué chuc%&a pasa, que m#$%da tienen en la cabeza imbéciles!" , se le escucha decir en el clip de Facebook .

"No generalizo a nadie, estamos en un concierto de la cs$%& pero que hagan esa huev%&#da, me parece hasta el cu%&o", finalizó la joven frente a decenas de personas que la escuchaban sin decir una palabra.

"Esos comentarios revelan uno de los problemas que tiene el espacio rockero, que a pesar de que se manifiesta rebelde, es más machista que la mier$%#", "Mis aplausos flaca", "Para eso van al concierto a agarrar c#$&mr' dejen de webadas mi respeto a la flaca por hacerse respetar" , fueron algunos de los comentarios que recibió el post de Facebook .

Joven indignada porque la tocaron indebidamente en un pogo. Video: Facebook / ROCK SJL

