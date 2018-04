Facebook viral: Vegeta lucha contra los cochinos en Los Olivos [VIDEO y FOTOS]

El universo de 'Dragon Ball' no sería nada sin la presencia del poderoso Vegeta. Su actitud prepotente, egocéntrica y nada amigable es motivo para que se ganara el corazón de millones de fanáticos en el mundo entero.



Vegeta y su palabra "insecto" se han hecho famosas en todo el planeta y no es para menos. El gran guerrero saiyajin siempre mostró una oculta y prohibida admiración con Gokú durante todo el manga y anime.



Pero la siguiente foto viral de Facebook fue publicada hace poco por una página de seguidores de 'Dragon Ball'. En dicha página de Facebook se puede ver una imagen de Vegeta que lucha contra la gente que no respeta el ornato de Los Olivos.



"¡Oye insecto, no seas cochino!", es la frase con la que inicia el mensaje del personaje de ' Dragon Ball Z'. "Te ficharemos, te denunciaremos y te decomisaremos", sentencia el mensaje de 'Dragon Ball Super'.



La publicación de Facebook tiene más de 4 mil reacciones y más de mil compartidas en el ciberespacio.

