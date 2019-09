Venezolano a sus compatriotas: "No j...s al Perú, no hables mal del Perú, no robes en el Perú. No estás en tu país"

En Facebook se viralizó a un joven venezolano, quien criticó a sus compatriotas y culpó a los delincuentes de su país que llegaron al Perú, originando la xenofobia de los nacionales.

"Toda esa curda de delincuentes que migraron al Perú llegaron con la mentalidad de ‘voy a trabajar de lo que sea’, pero al rato se cansaron porque el jefe los gritó, se arrecharon (molestaron) y por eso luego les robaron y se fueron del trabajo", inició el joven venezolano en el video de Facebook.



En las imágenes compartidas en la cuenta de Facebook El Chamo Defiende y Denuncia-Perú, el venezolano criticó que sus compatriotas no quieran trabajar 12 horas como usualmente hacen los peruanos.



"Porque seas profesional, no te da el derecho de decir que no quieres trabajar tanto. ¿Y qué logramos en el Perú? Ser odiados porque somos prepotentes", dijo el venezolano.



El extranjero indicó que sus compatriotas que llegan al Perú deberían quitarse el "chip chavista" y ponerse a trabajar: "Señores, ustedes no están en su país, no estamos en nuestro país, entiéndanlo. Tú estás en Perú, y aquí se trabaja 12 horas, en Perú la gente sí trabaja".



"No nos quieren dar empleo, nos miran mal, nos desprecian y uno se siente mal porque no está en su país", agregó el joven, quien aparece en el video de Facebook que ya tiene más de 1 millón de reproducciones.



Según el venezolano, él huyó de su país por la delincuencia que campea en el país llanero más que por la escasez de productos, pues fue asaltado varias veces. Aunque antes podía caminar tranquilo en Perú, ya no puede hacerlo porque puede cruzarse con un delincuente que vino de su país.



"Muchos peruanos nos han abierto la puerta, los venezolanos se han ganado la confianza y siguen trabajando con ellos porque la gente bien es de buen corazón", mencionó el extranjero.



"No j....s al Perú, no hables mal del Perú, no robes en el Perú. No estás en tu país", dijo el joven que aparece en el video de Facebook.



El extranjero sostuvo que ha sufrido xenofobia en el Perú, aunque siempre ha intentado que no llegue a mayores, pues consideró que esta mal pelearse en un país que no es suyo.



"Me van a caer un montón de venezolanos, pero saben que tengo razón", mencionó en las imágenes de Facebook, comparando el Perú con Estados Unidos, pues allá te deportan con lo que tienes puesto mientras que acá los tratan bien y hasta les dan trabajo.



"Somos los peores vistos", concluyó el joven que se viralizó en Facebook.