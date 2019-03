¡Zaperoko no aprende! Integrante de la orquesta usó frase homofóbica durante concierto | VIDEO

La orquesta salsera 'Zaperoko' nuevamente es el centro de las críticas luego que en Facebook y Twitter se diera a conocer un nuevo video en el que un integrante de esta banda soltara una frase homofóbica durante un concierto en Lima. Hace unos meses, sufrieron una ola de repudio porque uno de sus integrantes también de burló de un homosexual que lo estaba grabando.



Un usuario publicó un video en Facebook y Twitter en el que se puede escuchar a uno de los integrantes de 'Zaperoko' diciendo que "el hombre que no aplaude a una mujer es cabr..." en pleno concierto. Inmediatamente, los mensajes de repudio a esta frase no se hicieron esperar, pero la banda hasta el momento no se ha pronunciado.

Este video fue grabado el último sábado 9 de marzo durante una presentación en la celebración del 55 aniversario de la Urb. Alfonso Cobian de Ñaña. En la primera parte del video de Facebook se puede ver cómo el animador de 'Zaperoko' dice la frase por la que critican en redes sociales a la orquesta.

Orquesta Zaperoko usa frase homofóbica

Esta no es la primera vez que 'Zaperoko', está en el ojo de la tormenta ya que en el mes de diciembre uno de sus integrantes fue denunciado públicamente porque humilló a un joven con gestos y comentarios homofóbicos.



El usuario de Facebook Antonio Gálvez publicó una serie de videos en los que se ve a uno de los integrantes de la Orquesta Zaperoko haciéndole gestos homofóbicos. "Desde que entré a la sala de embarque empezaron con los gritos de demás sonidos", escribió el joven.

Zaperoko y el video de frase homofóbicas

El joven denunciante se acercó a los integrantes de Zaperoko y reclamarles. "Eres un homofóbico", le dice a su agresor, quien le replica "Pero yo soy gay también". "No me importa, no tienes por qué gritarme ni decirme nada porque yo no te conozco".



Esta denuncia hizo que la orquesta 'Zaperoko' separara durante un tiempo a uno de sus integrantes, quien tuvo que pedir perdón, pero al poco tiempo regresó como músico.