Visita al oftalmólogo para tratarse irritación y le encuentran una garrapata al interior de su ojo

Conmoción entre los usuarios de Facebook es lo que viene generando el insólito caso de Chris Prater, trabajador de una compañía eléctrica estadounidense que se llevó el susto de su vida tras enterarse que un insecto fue encontrado al interior de uno de sus ojos.

Todo empezó cuando el hombre, oriundo de Kentucky, taló un árbol junto a sus compañeros.



Al llegar a su casa, sintió una pequeña molestia en el ojo, pero optó por ignorarla creyendo que la leve irritación que presentaba desaparecería con los días.

Sin embargo, el tiempo pasó y el problema continuaba, por lo que decidió ir de urgencia a un oculista local, según informó WYMT News.

En la consulta, el especialista le revisó el ojo y le dijo a Prater que dentro de su ojo había una garrapata.

"Fue entonces cuando me asusté un poco. Me incliné, lo miré (al doctor) y le pregunté si estaba bromeando", aseguró Prater al medio estadounidense. "Me incliné, lo miré y le pregunté si estaba bromeando y dijo: 'no, tienes una garrapata de venado o algún tipo de garrapata'", agregó.

Según el reporte, el doctor anestesió el ojo de Prater y extrajo el insecto, que se encontraba en su globo ocular.

"Una vez que la agarró y la quitó, la garrapata hizo un sonido como un pequeño estallido", contó Prater.

Finalmente, el doctor le recetó al hombre antibióticos y gotas de esteroides para reducir la inflación. Por otra parte, el hombre señaló que antes de empezar su jornada de trabajo se aplica repelente. "Pero no puedes rociarte los ojos", ironizó el protagonista de la publicación de Facebook.



