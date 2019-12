Un grupo de científicos australianos inició una campaña para albergar zarigüeyas pigmeas ubicando cajas en lo alto de algunos árboles en la reserva de Monjebup North, en el suroeste de Australia. Posteriormente, los espacios fueron habitados, pero no por quienes los estudiosos esperaron.

“¡Lo que no esperábamos eran las grandes colonias de arañas que también se mudaron!”, escribieron los científicos sobre la publicación que se hizo a través de la página de Facebook Bush Heritage Australia.

Como podrás apreciar en la imagen, decenas de arañas cangrejo, que son conocidas por ser depredadores de muchos animales e insectos, se apoderaron de algunas cajas. Míralo en Facebook.

"Son una especie de cazadoras que viven juntas, normalmente bajo la corteza de los árboles. En el área que estábamos repoblando, la corteza de los árboles, bajo la que suelen vivir, es escasa en la actualidad y han encontrado las cajas de madera adecuadas", dijo Angela Sanders, vocera de la organización.

"Una sola hembra adulta pone huevos y las sucesivas generaciones de hermanas se ayudan mutuamente y comparten presas. Esto tiene varias ventajas para las arañas, incluido un crecimiento más rápido. También son más grandes y saludables", agregó.

A pesar de lo aterrador que puede resultar su aspecto, se sabe que estos especímenes no son especialmente peligrosos para los humanos; sin embargo, se recomienda no acercarse a quien no tenga una amplia experiencia en lidiar con estos arácnidos.