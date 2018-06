Ni una menos: Joven sube a los carros para hablar del machismo y se viraliza en Facebook [VIDEO y FOTOS]

Un joven bloguero realizó un experimento social en las calles de Lima. El clip fue publicado en Facebook y miles de usuarios muestran su simpatía por la iniciativa. Como se recuerda, la violencia contra la muerte es pan de cada día en las calles de Lima.



El video tiene miles de reproducciones y compartidas. El video de Facebook pertenece a Jorge Vela y el joven sube a un bus para poder hablar del machismo en el Perú con todo el público que se encuentra en el servicio de transporte.



El planteamiento del joven en Facebook indica que crecemos con ideas machistas y que pocos son los hombres que reconocen eso. Teniendo en cuenta ese punto, es ahí donde nace el pensamiento machista para poder iniciar la violencia.



"¿Qué pasa por nuestras cabezas cuando somos niños, cuando crecemos?", es la pregunta que realiza en joven en el video de Facebook . El joven también contó una experiencia personal para poder ilustrar como se crece siendo machista.



"Hace pocos días, un hombre si subió a un bus, muy parecido a este, y le prendió fuego a una mujer. Dijo que lo hizo porque esta mujer lo había ofendido al rechazar sus peluches, sus cariños ¿cómo una persona puede llegar a quemar viva a otra persona solamente porque lo "ofende" de esta manera?", indica que joven en Facebook.



Jorge Vela subió un video a Facebook como parte de un experimento social. Jorge Vela subió un video a Facebook como parte de un experimento social.

El joven también comentó sobre el asesinato de Eyvi Ágreda y manifestó que el culpa "tiene transtornos mentales" pero todo sería solo una excusa para no reconocer tenemos una sociedad machista.



"La intervención la hice cuando Eyvi vivía. Hoy que no está da rabia su muerte y da más rabia cuando dicen que el machismo no es responsable", es parte del mensaje que el joven deja en Facebook.



El joven se despide de todas las personas del bus manifestando que sería bueno discutir sobre el machismo en casa, la calle, los buses y en todo lugar. La idea es poder traer el tema a la mesa para poder generar una mejor sociedad.