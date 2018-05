Paolo Guerrero: Embajada de Perú en Estados Unidos muestra su apoyo al '9' en Facebook [VIDEO y FOTOS]

¡30 millones de guerreros! Paolo Guerrero, hijo predilecto del Perú, viene pasando por su peor momento deportivo y todo el Perú lo acoge con los brazos abiertos. La situación del capitán de la sagrada blanquirroja hace que el Perú se una en un solo grito: "Fuerza Paolo". Las redes sociales como Facebook, Twitter y más han explotado en apoyo para Paolo Guerrero y no es para menos.



Un emotivo video de Facebook, publicado por la Embajada de Perú en Estados Unidos, viene viralizándose por su emotividad y apoyo a Paolo Guerrero. El peculiar clip muestra un balón de fútbol recorriendo las instalaciones de la Embajada de Perú en Estados Unidos hasta que llega al representante de la Nación y grita ¡Estamos contigo, capitán!



El video tiene una duración de 1:19 y se está comenzando a viralizar en Facebook. No cabe duda que la situación de Paolo Guerrero está conmoviendo a todos los peruanos y sus fanáticos le muestran su apoyo en las redes sociales y más.



Paolo Guerrero, 'Doña Peta' y Thaisa Leal llegaron el día de hoy a Lima para poder estar cerca de los suyos. Aún no se sabe qué acciones tomará el 'depredador' frente a la decisión de la FIFA, TAS y WADA de dejarlo sin jugar en el Mundia Rusia 2018.

Facebook