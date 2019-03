Alessia Drago, novia de Patricio Quiñones, genera indignación al decir que el Emoliente da asco | Instagram 

Tremendo revuelo en Facebook e Instagram ha causado las declaraciones de la excombatiente, Alessia Drago quien, además, es novia del bailarín Patricio Quiñones. En las imágenes, la joven genera polémica al mencionar que que la popular bebida 'Emoliente' le da asco y que jamás la tomaría.

“En la mañana me dijo, Ale, hoy vamos a hacer emoliente… pero me lo dijo tipo riéndose. Yo le dije 'ag', ni cag... vas a hacer emoliente ¡qué asco!… pensando que lo decía de jod... pero miren...”, señaló la joven mientras mostraba la bebida en su Instagram.

La bailarina mencionó que tiene un 'trauma' con el emoliente porque una vez la llevaron a un 'menú' donde le sirvieron esta bebida y que, por ser un lugar 'poco conocido', salió corriendo asustada.

"Un día me dijeron para ir a comer y yo pensé que iríamos a un lugar un poco más conocido, pero me metieron a un hueco por abajo de la escuela a comprarme un menú que no sé cuánto costaba y me trajeron el emoliente y yo salí corriendo", cuenta en la otra parte del video.

Tras la viralización de las imágenes, diversos usuarios la criticaron duramente en redes sociales tildándola de superficial luego de catalogar al emoliente como una bebida asquerosa.

La pareja de Patricio Quiñones tuco que desactivar los comentarios de su cuenta de Instagram para no seguir recibiendo más ataques en sus redes sociales.