¡No te vayas Mundial! El medio Ovación digital acaba de publicar una portada de humor su suplemento 'No seas malo‏'. Dicha portada es una sátira sobre la realidad actual del fútbol en América Latina. Pero llama la atención que Neymar, Suárez, Messi, Falcao y Guerrero carguen una pancarta con dice: "Mas unidos que nunca (contra Chile)".



Los reyes de Photoshop. La polémica portada hace hincapié en la no clasificación de selección chilena al Mundial de Rusia 2018. Fueron varias personas del continente las que se pronunciaron sobre el último "logro" de la 'generación dorada' del fútbol en el hermano país de Chile.



Óscar Ruggeri, campeón del mundo con Argentina en 1986, fue uno de los que primero se pronunció sobre la no clasificación de Chile al Mundial de Rusia 2018. "Qué pena, voy a llorar", manifestó 'El Cabezón' cuando se encontraba en Quito celebrando la clasificación de la albiceleste de la mano de Messi.



El Centenario



El gol de Paolo Guerrero en el Estadio Nacional en Lima fue gritado hasta en el Estadio Centenario, Montevideo. El gol del peruano hizo delirar a todo Uruguay porque sabían muy bien que Chile se quedaba sin participar en el Mundial Rusia 2018.



Las redes.



Los memes llegaron sin piedad para la selección chilena. Fueron varios los países que crearon memes, videos y mensajes de burla en contra 'la roja' y su no clasificación a Rusia 2018. "No te vayas Mundial", es el cambio de letra que le hicieron al famoso anime en 'Marco' y cuyo protagonista es un Arturo Vidal animado.



De portada



"La soberbia de los jugadores chilenos logró lo que parecía impensado: borrar las fronteras entre los países de Latinoamérica y unirnos a todos bajo una sola bandera", es lo que se puede leer en la portada del medio digital de Uruguay.



Para todos



La portada del medio digital también hace burla del "gol fantasma" que dejó a Estados Unidos sin Mundial. También sobre Pele y , para terminar, con Radamel Falcao que incursiona en un negocio llamado de "reparaciones" y su especialización en arreglo de heladeras, cocinas y últimas fechas de Eliminatorias.