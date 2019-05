Usuarios trolean a Mateo Garrido Lecca con irónicos comentarios sobre su unipersonal | Facebook

¿No lo quieren? Un grupo de usuarios se encargó de 'trolear' a Mateo Garrido Lecca , quien anuncio a través de sus redes sociales su presentación con el unipersonal 'SELFIE' en el Centro Cultural Ricardo Palma, en Miraflores.

Resulta que el anuncio del show de Mateo Garrido Lecca se realizó a través de Facebook sin imaginar que decenas de usuarios realizarían crueles comentarios.

"Me perdí el show que hizo en Trujillo, ahora haré lo mismo con el de Lima, no hay primera sin segunda 🤗🤗"



"Acabo de entrar a la web de Joinnus... Y todavía hay entradas. Que bueno... Seguiré sin comprar una :)"



"Regalen entradas, tal vez me animo y no vaya"



"Cuánto está la entrada? Quiero saber cuanto no gastaré"



"Yo trabajo ahí y justo ese día es mi descanso... enhorabuena!!"



"Me podrían decir cuando llega su unipersonal a Tacna??? No espero las ganas de perdérmelo!"



"Qué indignante tener que pagar S/. 40 por ver a un 'artista' con tan poco talento, es decir, si la entrada estuviese S/. 10 tampoco iría, pero me indignaría menos"

Usuarios trolean a Mateo Garrido Lecca con irónicos comentarios sobre su unipersonal

Hace unos meses, un hecho similar sucedió con una presentación de Mateo Garrido Lecca en Trujillo. Ante esta situación, el actor decidió escribir un mensaje directo a sus 'haters'.

"Y a los haters, sigan insultando, que yo voy a seguir chambeando en lo que me gusta", escribió Lecca en su Instagram.