Facebook viral: La honestidad de un niño que devolvió una cartera olvidada dejó boquiabierto a más de uno | VIDEO

Haz el bien sin mirar a quién. Este es, sin duda, el lema de vida del pequeño protagonista de un video que causa sensación en Facebook donde demuestra los buenos valores que le inculcaron sus padres sobre ayudar a un prójimo en apuros.

En el material registrado por una cámara de videovigilancia, compartido por la página a3biid en Facebook, se observa a una mujer bajando de un auto tan apurada que no se percata que dejó caer su billetera.

De pronto, el honesto niño del video viral de Facebook se percató de la cartera olvidada cuando caminaba por el lugar, la recogió y tocó las ventanas del vehículo para ver si había alguien adentro a quien devolvérsela.

Al no encontrar a nadie, el menor decidió dejarla sobre el capó del auto mientras escribía lo que parecía ser una nota para su dueña pero no tuvo que esperar mucho ya que la mujer volvió al percatarse que no traía consigo la cartera.

Tras hacerle unas preguntas para determinar si se era la dueña, el niño procedió a entregarle la cartera a la mujer, a lo que ella atinó a intentar recompensar su buena acción con una propina.

Pero grande fue sorpresa al ver que el menor del video viral de Facebook no aceptó el dinero y continúa guardando sus cosas, pese a la insistencia de la mujer de que reciba el billete. Finalmente, el niño se despide y continúa su camino.