Mara Camps, una blogger oriunda de España ha revelado a todos sus seguidores de redes sociales que padece del mortal cáncer, razón por la cual ha lanzado una campaña en Instagram donde busca recaudar dinero para que pueda viajar hasta Alemania, país donde se sometería a una operación para curarse de esta enfermedad. Su historia ha impactado a todos en las redes sociales.

Camps se hace hecho conocida en Internet por ser la dueña del blog “Como una princesa”, pero en sus redes sociales confesó padecer de un astrocitoma 3 con un resto tumoral en el cuerpo calloso, lo que hace imperioso que se opere en el mencionado país europeo.

Por esta razón, en su cuenta de Instagram, decidió dar a conocer su mal, así como iniciar una campaña “crowfunding” para recolectar el dinero para someterse a la delicada intervención quirúrgica.

Camps se ha hecho conocida por el blog "Como una princesa". (Foto: Mara Camps/Instagram)

En su publicación, que data del 23 de enero, Mara comparte una foto donde se le ve interactuando al lado de su hijo, solo para escribir lo siguiente.

“Le he fallado como madre, necesito curarme y no dejarlo solo. Tan solo tiene 4 años y siento que me va a perder, tengo un Astrocitoma 3 con un resto tumoral en el cuerpo calloso y necesito viajar a Alemania, además de volverme a operar”, detalle la blogger.

“Os pido ayuda en el enlace de la biografía, ojalá podamos ir pronto, no importa la cantidad donada o que sólo compartáis esta publicación. Necesitamos que hagáis cadena, tengo mucha ansiedad y estoy destrozada”, explicó.

Mara Camps comenta el tipo de cáncer que padece y el tipo de ayuda que está solicitando. (Foto: Mara Camps/Instagram)

Finalmente, expuso: “El tumor lo tenía hace 12 años cuando me operaron de un tumor premaligno de cola de páncreas y fue un error médico decirme que no era necesario hacer más pruebas”, concluye así la publicación en Instagram.

De inmediato, sus más de 100 mil seguidores han hecho eco de esta publicación, compartiendo la misma, pero también donando el dinero que ella necesita para poder atenderse en Alemania.

En las historias de Instagram, Mara Camps confesó que a pesar que varios le han pedido que haga conocido su caso en los grandes medios de comunicación españoles, ella se rehúsa a hacer esto, pues solo desea curarse, no generar un show de su enfermedad.

Mara cree que le fallará a su hijo si el cáncer le llega a quitar la vida. (Foto: Mara Camps/Instagram)

De hecho, también ha asegurado que ha buscado diversas opiniones, pero que ha quedado más confundida, pues algunos médicos se mostraron muy negativos al punto de asustarla, mientras que otros estaban muy convencidos que saldría adelante.

“Solo me preocupa curarme al 100 por ciento y estar el máximo tiempo al lado de mi hijo”, expresó en Instagram.