Los empleados de una cafetería ubicada en la localidad de Corpus Christi, en Texas, Estados Unidos, le escribieron un mensaje en un vaso de café a una chica de 18 años preguntándole si necesitaba ayuda cuando vieron que un desconocido se le acercó y parecía estar acosándola.

Según New York Post, una barista decidió entregarle un vaso de papel a la joven y le explicó que se trataba de “un chocolate caliente extra” que otro cliente había “olvidado recoger”. En uno de los costados del recipiente, había un mensaje escrito a mano y con marcador.

“¿Quieres que intervengamos?”

“¿Estás bien? ¿Quieres que intervengamos? Si es así, quita la tapa de la taza”, se podía leer en el vaso.

Foto: @brandyroberson

Brandi Roberson, madre de la joven, difundió en redes sociales una fotografía contando lo sucedido y contó que el sujeto era “muy ruidoso y animado” y se había acercado a su hija para hablarle.

La estudiante de secundaria, en cuanto leyó el mensaje en su bebida, “miró hacia arriba y solo vio una fila de baristas mirándola, listos para intervenir”.

Afortunadamente, el hecho no pasó de ser un susto y la chica no tuvo la necesidad de quitar la tapa, haciéndole saber a los trabajadores que no necesitaba ayuda.

Tras el hecho, Brandi agradeció a los baristas “que velan por sus clientes” y en general a todo el equipo de Starbucks, a la espera de que otras empresas capaciten a su personal para hacer lo mismo.