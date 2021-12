En Twitter fueron compartidas un par de imágenes donde se puede ver a una pareja en una tierna escena: para evitar que ella camine adolorida y cansada, él le da sus zapatos para que pueda andar con comodidad, mientras que el hombre se pone los tacos de ella. Juntos van de la mano, convirtiéndose en tendencia y dando mucho de qué hablar en esta red social.

La publicación fue hecha en la mencionada plataforma virtual por la usuaria Dahiana Ortiz quien confiesa que los vio pasar por la calle, cerca de donde se encontraba ella y no pudo resistir las ganas de sacarles un par de fotos.

“Hoy he visto a esta pareja y no pude evitar hacerles la foto y real que estos son los pequeños detalles del verdadero amor”, así lo describe la joven en Twitter, tan solo para mostrar 2 imágenes de esta pareja de quienes se desconocen sus identidades.

Publicación de Dahiana Ortiz exponiendo a la tierna pareja. (Foto: Dahiana Ortiz/Twitter)

Una vez que la imagen se viralizara, este llegó a oídos y ojos de la propia pareja, donde la mujer llegó a comentar la publicación original: “Esos somos mi novio y yo. Me dolían demasiado los pies con los tacones y me dejó sus zapatos”, mientras que su pareja, de forma jocosa, acotó: “He de aclarar que, con los tacones, yo soy más diva que ella”.

De hecho, dentro del hilo de la conversación Ortiz, la persona que compartió las imágenes, puso un pantallazo de la conversación que tuvo con la mujer, en la cual asegura que está más que contenta con que la historia de ella y su novio se diera a conocer.

“Para los que están diciendo que si le puede molestar a ella que le haga fotos y mil cosas más, no se les ve la cara, y en ningún momento las fotos han sido de mala intención; es más, es un gesto bonito y a ella no le molesta en absoluto”, escribe ella para luego exponer la conversación con la mujer.

Conversación entre Dahiana Ortiz y la mujer protagonista de la foto viral. (Foto: Dahiana Ortiz/Twitter)

“Hola guapa, ¿te molesta o algo lo de la foto? Es para borrarla, sabes, por si acaso”, dice Dahiana. “Hola, jajaja, no, no, no te preocupes, no pasa nada”, responde la mujer. “Es que lo vi y, de verdad, que me morí de amor, o sea, mi madre y yo dijimos ‘ojalá todos los hombres fueran así’. Encima de que hizo eso por ti, cero masculinidad frágil”, insiste Ortiz. “Sí, jajaja, cuando me duelen los pies lo hace siempre, me deja sus zapatos y él se pone los míos si le quedan bien”, finaliza la chica.