En las últimas horas, una foto difundida en Twitter se volvió viral por mostrar la ingeniosa respuesta de una alumna en un examen de inglés. La imagen, que ha llamado la atención de miles de personas en el mundo, fue publicada por el profesor de la mencionada asignatura. A continuación te daremos a conocer todos los detalles.

El docente de esta historia, cuyo usuario en la red social es @migueldherrer81, dio a conocer el 11 de octubre del presente año lo que su estudiante escribió en una prueba de redacción. Él quedó evidentemente sorprendido, al igual que sus seguidores.

Una alumna citándome a los Smiths en un writing 🥰. Como para suspenderla... pic.twitter.com/vIVeD26WZB — Mike_Burns (@migueldherrer81) October 11, 2020

Y es que la alumna citó un estribillo de una de las canciones más populares de The Smiths, hablamos de ‘There Is a Light That Never Goes Out’. “If a double-decker bus crashes into us to die by your side is such a heavenly way to die” (“Y si un autobús de dos pisos se choca con nosotros morir a tu lado sería una manera tan celestial de morir”), escribió.

El profesor, tras leer su respuesta, puso “what a song!” (“¡Qué canción!”) y dibujó un corazón en la prueba. “Una alumna citándome a los Smiths en un writing. Como para suspenderla...”, fueron las palabras que después utilizó el mencionado docente a la hora de difundir la imagen en Twitter.

