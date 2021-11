Asley Yinyer estuvo en el centro de la controversia en la última edición del Miss República Dominicana Universo, pues durante el desfile en traje de baño la modelo no mostró la figura que se espera de estas participantes en los concursos de belleza, recibiendo una serie de ataques y burlas en redes sociales. Pero, lejos de amilanarla, decidió enviar un contundente mensaje para quienes la critican.

A pesar que los estigmas y clichés con el peso de las personas, en buena medida, están bastante superados, aún quedan rezagos de este tipo de complejos, de los cuales fue víctima Asley, pero ella decidió responder haciendo uso de la jocosidad.

Desde su cuenta de Instagram, Yinyer lo expresó de esta manera durante una transmisión en vivo: “No me afectan para nada. Al contrario, me los estoy gozando. Cada vez que me dicen que salí comiéndome una libra de chicharrón yo (…) tranquila (risas), normal”.

Asley reiteró durante su transmisión que no tiene ningún complejo con su peso, que se ama tal cual es, pero si está decidida a bajar algunos kilos:

“Es que no me puedo sentir mal por unos comentarios (…) Me parece que son personas que no se quieren a sí mismas. Yo me amo como soy, la verdad que sí, yo me quiero como soy (…) si en algún momento quiero bajar más de peso, esas libritas que tengo de más, claro que sí, que las quiero bajar, pero así me quiero, así me amo y si no lo logro, me siento conforme”.

Durante su participación en el Miss República Dominicana Universo, Asley confesó que, en la actualidad, estudia Hotelería y Turismo, que es bilingüe al dominar el castellano e inglés. Entre sus gustos se encuentran la escritura, pasión por la pintura y una confesa católica.