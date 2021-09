Medios internacionales dieron a conocer el caso de Cris Galêra, una modelo de lencería que decidió casarse con ella misma para celebrar el “amor propio”. “¡Sí, gente, es verdad! Me subí a la ola de sologamia y decidí casarme️. ¡Estoy celebrando mi amor propio y quiero inspirar a otras mujeres a exaltar su autoestima!”, escribió la joven en Instagram, donde publicó una serie de fotos en donde posa en una iglesia usando un vestido de novia.

Luego de que su historia se volviera tendencia, la modelo, originaria de Brasil, contó que está recibiendo propuestas de matrimonio tanto de hombres como de mujeres; sin embargo, aseguró que no va a divorciarse de ella misma pronto, por lo que dichas propuestas tendrán que esperar.

“A la mayoría de la gente le encantó y lo encontró interesante. Creen que estoy bromeando, pero en realidad me casé conmigo, y algunas mujeres dijeron que harán lo mismo”, dijo Galêra en conversación con el medio estadounidense New York Post. Asimismo, explicó que una de las razones por las que se casó con ella misma es que los hombres son infieles y “quieren varias mujeres al mismo tiempo”.

“Nunca me divorciaré, pero también si aparece un nuevo amor, querré vivir la experiencia. Pondré a la persona en segundo lugar, primero siempre seré yo. Las ofensas y críticas no me afectan, cuando estás feliz, nada te sacude, nada te afecta”, agregó. “Lo más divertido fue el sentimiento de satisfacción y orgullo de casarme conmigo misma, no me decepcionaré, no traicionaré mi confianza y me amaré a mí misma por encima de todo”.

Galêra reveló también que se irá de luna de miel con ella misma en noviembre y que visitará París (Francia) y Londres (Inglaterra).

