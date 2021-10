Lo ideal es terminar en buenos términos una relación, pero un hombre en Argentina ha decidido llevar al extremo la ruptura, pues en redes sociales como Twitter se dio a conocer que le exigió a su expareja el pago por todo lo que “invirtió” mientras estuvieron juntos, incluido viajes al extranjero.

¿Cómo se dio a conocer este caso? Sucede que el hermano de la mujer se dio a la labor de exponer al sujeto, quien lo detalló de la siguiente manera:

“El ex novio de mi hermana le hizo cuentas de cuánto se había gastado con ella y le está cobrando hasta las veces que se subieron a un carro juntos. Jajaja, no espero nada de los hombres, maldita sea... qué gonorrea”.

Publicación del hermano en Twitter. (Foto: Twitter)

El hermano mostró capturas de pantalla donde se ve con claridad la actitud del sujeto con la mujer, donde destaca sobremanera el cobro de dinero, al punto que aseguró que podría ir a su casa para recuperarlo.

“Esta noche paso a su casa por mi plata. No me importa si está o no, lo único que me importa es mi plata, no que tiene amigos y que la apoyan y la quieren. Pídales a sus amigos para que me pague”, escribe el sujeto.

La mujer responde a la expareja: “No voy a estar. Relájese que cada peso lo va a tener. No humille más, adiós”, a lo que el sujeto replica: “No me importa si está o no, lo único que me importa es mi plata y ya”.

Sujeto reclama el dinero a mujer cuando tuvieron una relación amorosa. (Foto: Twitter)

Los usuarios de Twitter salieron en defensa de la mujer y le dieron algunos consejos para evitar que el exnovio la siga molestando:

“Te sugiero que tu hermana presente denuncia de acoso, esa cobranza es ilegal, pues no fue un pacto acordado, fue un gasto que él decidió realizar”, “debe poner una orden de restricción inmediata. Evidentemente, no le interesa el dinero, eso sólo es un motivo para fastidiar a tu hermana”. “ese man suena tan potencialmente peligroso”.

Muchos usuarios de Twitter insisten que lo que la mujer sufre es "acoso". (Foto: Twitter)

